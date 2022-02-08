Москва, , 13:44 — REGNUM Россия априори не отказывается от потенциальной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 8 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для проведения встречи лидеров двух стана необходимо наметить конкретные цели, а они пока не сформулированы.

«Если встреча Путина и Зеленского, действительно, поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке, то Россия будет готова встречаться с кем угодно», — пояснил Песков.

ИА REGNUM сообщало, ранее Песков заявлял, что президент России Владимир Путин всегда готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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