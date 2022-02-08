Москва, 8 февраля 2022, 13:44 — REGNUM Договоренность Москвы и Анкары о визите президента России Владимира Путина есть, заявил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры двух стран договорились, что визит состоится, «когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил о подготовке визита российского президента Владимира Путина в Турцию.
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