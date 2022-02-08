Москва, 8 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Договоренность Москвы и Анкары о визите президента России Владимира Путина есть, заявил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган условились», — сказал Песков журналистам.

По его словам, лидеры двух стран договорились, что визит состоится, «когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия».

«Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил о подготовке визита российского президента Владимира Путина в Турцию.

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