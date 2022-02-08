Москва, 8 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пока Минэкономразвития повышает свой прогноз по инфляции с 4 до 5,9%, а независимые эксперты берут с потолка все 11%, никто не обращает внимания на предстоящий урожай. А зря — снега-то вон сколько навалило, да так, что засуха уже не страшна. Об этом сегодня, 8 февраля, в своей заметке «Инфляция падет во второй половине года», опубликованной в телеграм-канале, написал доктор экономических наук Никита Кричевский:

Борщ

«Прогнозы оптимистичные. Так, в 2022-м аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей «борщевого набора». В Минсельхозе спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%. Рост площадей позволит добиться увеличения сбора овощей на 10%, до около 13 млн т — такой показатель ранее был лишь в 2019 г.

Считается, что за счет нового урожая в сентябре стоимость «борщевого набора» может сократиться на 5−10%. По практике, скорее всего, будет дефляция, а рост цен уйдет с первых позиций общественной повестки».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.

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