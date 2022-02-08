Уфа, , 13:47 — REGNUM 429 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Курган Оперштаб Курганской области

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Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 2396 носителей коронавируса, при этом в республике за минувшие 24 часа справился с этой инфекцией 731 человек.

Отмечается, что за сутки в Башкирии констатировали смерть 10 пациентов с COVID-19.

Согласно данным на 7 февраля в республике за сутки госпитализировали 219 пациентов с COVID-19.