Варшава, , 13:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил Polskie Radio, что глава польской дипломатии Збигнев Рау обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым кризис на границе России и Украины. Глава министерства иностранных дел Польши отправится в Москву 15 февраля.

Флаги России и Польши My-travel-info.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Вавжик пояснил, что глава польской дипломатии будет выступать в роли представителя государства-председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Эти переговоры будут касаться польского председательства, представления польских приоритетов в рамках председательства. Будут затронуты вопросы, связанные с проблемой, созданной Россией вокруг Украины. Это один из главных элементов нашего председательства. ОБСЕ — это один из каналов, с помощью которого ведутся переговоры с Россией на эту тему. Я думаю, что это своего рода продолжение переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном», — сказал польский дипломат.

7 февраля, президенты России и Франции встретились в Москве. Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули вопрос напряженности вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».