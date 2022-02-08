Рига, 8 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Если напряжение вокруг Украины приведет к газовой войне России с Евросоюзом, победителей в ней не будет. Об этом заявили участники дискуссионной политической программы на латвийском государственном «Радио 4».

Donland.ru Система газоснабжения

«В газовой войне нет победителей. Если газовая война развернется, это будет очень плохо — это тепло, это бытовые проблемы, которые интересуют население больше всего», — заявил политолог Карлис Даукштс.

Обозреватель Эдуард Лининьш добавил, что совсем отключить газ может быть непросто чисто технически, но вообще многое может зависеть, например, и от договоренности Москвы с Пекином. По его мнению, версия, что весь не проданный в Европу российский газ может купить Китай, выглядит нереалистичной и еще вопрос, насколько тот в нем заинтересован.

На вопрос, готова ли Европа к газовой войне, он ответил: «Мы можем сказать по примеру Латвии: Европа не готова к самому худшему сценарию. В том смысле, что заместить российский газ в этом регионе не то чтобы совсем нечем, но будет очень трудно и достаточно дорого».

По мнению участников передачи, главной потерей Москвы станет радикальное ухудшение отношений с политическим истеблишментом «старой Европы», который — особенно в Германии — до сих пор старался сохранить доброжелательный диалог с ней.