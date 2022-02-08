В газовой войне Евросоюза с Россией не будет победителей – мнение
Рига, 8 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Если напряжение вокруг Украины приведет к газовой войне России с Евросоюзом, победителей в ней не будет. Об этом заявили участники дискуссионной политической программы на латвийском государственном «Радио 4».
«В газовой войне нет победителей. Если газовая война развернется, это будет очень плохо — это тепло, это бытовые проблемы, которые интересуют население больше всего», — заявил политолог Карлис Даукштс.
Обозреватель Эдуард Лининьш добавил, что совсем отключить газ может быть непросто чисто технически, но вообще многое может зависеть, например, и от договоренности Москвы с Пекином. По его мнению, версия, что весь не проданный в Европу российский газ может купить Китай, выглядит нереалистичной и еще вопрос, насколько тот в нем заинтересован.
На вопрос, готова ли Европа к газовой войне, он ответил: «Мы можем сказать по примеру Латвии: Европа не готова к самому худшему сценарию. В том смысле, что заместить российский газ в этом регионе не то чтобы совсем нечем, но будет очень трудно и достаточно дорого».
По мнению участников передачи, главной потерей Москвы станет радикальное ухудшение отношений с политическим истеблишментом «старой Европы», который — особенно в Германии — до сих пор старался сохранить доброжелательный диалог с ней.