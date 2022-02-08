Новосибирск, , 13:40 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3419 человек, в том числе 195 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 3214 случаев заражения коронавирусом (всего — 120 028 случаев, в том числе — у 15 059 детей), выздоровели 418 человек (всего — 78 038 человек), умерли пятнадцать пациентов (всего 4739 пациентов).

В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 277 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.