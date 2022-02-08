Ярославль, , 13:38 — REGNUM Руководители ярославских больниц позитивно оценили назначение Сергея Луганского директором департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Луганский Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля нового директора представил врио губернатора области Михаил Евраев.

«С Сергеем Викториевичем Луганским мы давно работаем и я его хорошо знаю, как большого профессионала. Знания и опыт, полученные во время работы в Фонде ОМС, в должности заместителя директора, руководителя крупной ярославской больницы, уверен, будут востребованы в решении оперативных и текущих задач регионального здравоохранения. Думаю, что у Сергея Викториевича получится сразу вникнуть в проблематику и начать реализовывать планы», — сказал главный врач ярославской станции скорой помощи и центра медицины катастроф Андрей Живой.

Кандидатура Сергея Луганского была согласована Минздравом России. Это позволит ему сразу работать в статусе директора департамента, а не исполняющего обязанности.

«В непростое для регионального здравоохранения время приход на руководящую должность опытного профессионала, знающего систему, несомненно благо. Знаю Сергея Викториевича очень давно. Все время работаем в одной команде и совместно решаем сложные задачи. Он человек высокой дисциплины, всегда глубоко погружается в проблему и методично ее решает. С назначением Сергея Викториевича на должность директора департамента, считаю, региональное здравоохранение только выиграет», — сказала директор больницы скорой помощи им. Соловьева Наталья Даниленко.

Как отмечают врачи, перед новым руководителем стоят серьёзные задачи как то решение проблемы дефицита кадров, цифровизация отрасли и, конечно, борьба с пандемией.

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