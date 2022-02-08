Москва, 8 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. 9906 заявок, поступивших на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, допущены до независимой экспертизы. Экспертный совет грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив принял решение о допуске заявок до независимой экспертизы.

ПФКИ Фонд культурных инициатив

В понедельник, 7 февраля в Москве прошло заседание экспертного совета первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Основными вопросами встречи стали подведение итогов завершившейся заявочной кампании, утверждение перечня проектов, не допущенных до независимой экспертизы. Также в ходе совещания утверждены дополнения в рекомендации по определению экспертных оценок по критериям.

За время заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года было подано 10 290 заявок. Незначительная часть из них — 384 — не прошли стадию валидации из-за неверно оформленных документов или их несоответствия условиям конкурса, например, в случае ликвидации организаций, от которых поданы заявки.

Члены экспертного совета отметили, что по сравнению с заявочной кампанией грантового конкурса 2021 года, вырос процент заявленного собственного вклада в реализацию проектов со стороны их авторов и партнеров — с менее, чем 27% до 43% в новом конкурсе. При этом наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 5 208 заявок, на втором месте категория до 500 тыс. руб. — 3025. Суммарно это 80% поступивших заявок.

«Президентский фонд культурных инициатив завершил валидацию заявок, поступивших на первый грантовый конкурс 2022 года. Сегодня Экспертный совет утвердил перечень проектов, допущенных к следующему этапу — независимой оценке проектов. Авторам, совершившим технические ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог — на независимую экспертизу будет направлено 9906 проектов. Победителей узнаем весной после утверждения результатов конкурса членами Координационного комитета», — прокомментировал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В ходе встречи было отмечено, что с экспертами Фонда накануне старта независимой оценки проектов была проведена большая работа — они приняли участие в обучающих мероприятиях, разработанных сотрудниками Фонда, стали участниками развернутого анкетирования, в рамках «калибровочной экспертизы» совместно оценили несколько тестовых проектов.

«Для того, чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, мы увеличили число экспертов. Каждый проект-участник по-прежнему будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга. В случае, если их мнение будет существенно различаться, проект будет направлен для оценки третьему эксперту. Поданные на конкурс творческие инициативы будут оцениваться честно, прозрачно и объективно. После предварительного ознакомления с проектами мы видим, что многие команды начали использовать стратегию «разделения» крупных творческих инициатив на этапы, с более четким финансовым планированием и оглядкой на перспективу участия в новых «волнах» конкурса. Хочу отметить, что в Год культурного наследия народов России достаточно активно проявили себя авторы проектов, связанных с возрождением культурных традиций, популяризацией народного искусства, сохранением памятников истории и культуры», — сказал продюсер, председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

Накануне заседания советом был утверждён список из 114 новых экспертов конкурса. В ходе беседы член экспертного совета Игорь Намаконов предложил провести серию дополнительных встреч, на которых будут обсуждены вопросы совершенствования оценки проектов.

Напомним, проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (36,91% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (23,28% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (9,53% заявок) и «Многонациональный народ» (9,42% заявок).

Прошедшее заседание стало первой встречей экспертного совета грантового конкурса Фонда в 2022 году. Напомним, в совет входят представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.