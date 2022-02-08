Москва, , 13:37 — REGNUM В результате падения наледи в Москве пострадал мужчина 1958 года рождения, сообщает 8 февраля пресс-служба прокуратуры столицы.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Происшествие случилось утром на улице Дубнинская. Отмечается, что мужчина гулял с малолетним внуком. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается помощь. Ребёнок, по предварительным данным, не пострадал.

По факту падения наледи прокуратура начала проверку. В ходе неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства и приняты меры прокурорского реагирования.