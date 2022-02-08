Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 4 февраля 2022 года в Чебоксарском районе около 15:00 на дороге Чебоксары — Сурское. По данным полиции, 56-летний водитель «Мицубиси» из Мурманской области не справился с управлением, выехав на «встречку» и столкнувшись с «Ладой грантой».

Правоохранители отмечают, что в результате столкновения погибли 60-летний водитель «Лады» и двое его пассажиров 60 — 62 лет.

В отношении жителя Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием автобуса, в которой погиб один человек.

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