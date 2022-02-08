Москва, , 13:36 — REGNUM Информация о том, что Кремль может потребовать от КПРФ отправить в отставку своего лидера Геннадия Зюганова, является абсурдной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Геннадий Зюганов Kremlin.ru

«Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная», — сказал Песков.

Он напомнил, что КПРФ — это одна из политических партий, имеющая крупную фракцию в российском парламенте: «Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий тоже не совсем верно».

Ранее в СМИ была опубликована информация экспертов «Агентства стратегических коммуникаций» о том, что Кремль может потребовать отставки Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ в связи с «радикализацией коммунистов».