Подгорица, , 13:36 — REGNUM В 2021 году в Черногории было обнаружено 263 поддельных банкноты евро общей стоимостью 16 370 евро. Наиболее распространены подделки номиналом 50 евро, при этом увеличилось количество подделок монет, сообщили изданию Pobjeda в Центральном банке (CBCG).

Евро

Подделки евро были представлены номиналами в 500, 200, 100, 50, 20, десять и пять евро.

«Больше всего подделываются банкноты номиналом 50, 100 и 20 евро, причем на первом месте стоит подделка номиналом 50 евро. В процентном отношении эти три номинала составляют 86 процентов от общего количества переработанных фальшивых банкнот евро», — говорится в сообщении банка.

Что касается монет, то наиболее часто подделывались монеты номиналом в два евро.