Владикавказ, 8 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии создадут два кадетских класса Следственного комитета РФ. Они начнут обучать воспитанников уже с конца февраля 2022 года. В настоящее время идет отбор детей в кадеты, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания в правительстве 7 февраля.

Mil.ru Кадеты

«21 февраля в Северной Осетии откроются два кадетских класса Следственного комитета РФ — во Владикавказе и Алагире. Набор в классы уже объявлен. Зачислять детей будут по результатам тестирования по истории и русскому языку, а также по итогам сдачи нормативов по физической подготовке», — говорится в сообщении.

Глава региона Сергей Меняйло поручил минобру довести порядок отбора до населения и сделать так, чтобы «все быть прозрачно и понятно».

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