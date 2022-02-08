Киев, , 13:35 — REGNUM Украина стала «головной болью» в международных отношениях и многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов вокруг нее не имеют ничего общего с решением именно украинской проблемы. Такое мнение 8 февраля высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Олег Волошин Rada.gov.ua

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По словам депутата Рады, в данный момент Украина пребывает в центре мирового кризиса безопасности, каковой может закончиться печально и в первую очередь для самой страны.

«И все те многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов, которые происходят сейчас вокруг украинского вопроса, не имеют ничего общего с решением конкретно нашей проблемы», — сказал он.

Также Волошин добавил, что эти переговоры идут в рамках большой игры, ведущейся вокруг Украины, в которой страна пока еще поле для игры, однако в перспективе может стать театром военных действий.

«Мы сегодня — проблема, головная боль и заноза в теле международных отношений, к сожалению», — отметил депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спикер парламента Эстонии, председатель входящей в правительство Центристской партии и бывший премьер-министр страны Юри Ратас вылетел в составе официальной делегации в столицу Украины Киев.