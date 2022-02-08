Сеул, , 13:35 — REGNUM Польский пианист Кристиан Цимерман даст серию концертов в Южной Корее, несмотря на вспышку штамма «Омикрон». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на компанию-организатора концертов Mast Media.

Пианист Рей Колако. 1883

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Согласно опубликованным данным, известный пианист посетит Южную Корею в конце текущего месяца.

Первый концерт музыканта состоится 25 февраля в южнокорейском Тэгу. 27 февраля концерт пройдет в портовом городе Пусан, 1 и 2 марта — в Сеуле, 4 и 6 марта — в Тэджоне.

Во время третьего сольного тура Цимерман сыграет произведения Баха, Шимановского и Шопена. Ранее польский музыкант посещал Южную Корею в 2003 и 2019 годах.

Отметим, что тур польского пианиста по Южной Корее должен был стартовать в январе, однако он неоднократно переносился, поскольку недавний всплеск заболеваемости коронавирусом помешал транспортировке фортепиано.