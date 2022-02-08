Жигулевск, Самарская область, 8 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Бывшего адвоката признали виновным в совершении покушения на мошенничество в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В суде было установлено, что в прошлом году фигурант уголовного дела осуществлял защиту мужчины, которого обвинили в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. Осужденный получил от последнего деньги, которые предназначались для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов за содействие в назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Сообщается, что адвокат не имел реальной возможности и намерений выполнить данное обещание.

«Довести свой преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами он не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователями Жигулевска было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.