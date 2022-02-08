Пекин, 8 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо не только укреплять своё политическое и экономическое взаимодействие, но и всё активнее заявлять о себе на международной арене как реальном факторе международной системы координат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 февраля, комментируя официальное заявление представительства Китая в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Как сообщалось ранее, в заявлении сказано, что расширение НАТО не способствует безопасности и стабильности в мире. Странам НАТО следует отказаться от менталитета Холодной войны и уважать интересы и суверенитет других стран, отметили также дипломаты.

« Заявление представительства Китая в ЕС по вопросу о расширении НАТО — важный шаг в развитие основных положений Совместного заявления, принятого лидерами двух стран на днях в Пекине. Реально укрепляющиеся российско-китайские отношения «нового типа», как указано в заявлении, «превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны. Превосходят они такие союзы, а точнее НАТО, а теперь ещё и AUKUS, именно тем, что подвергнуто критике в заявлении представительства Китая при ЕС: в них отсутствует агрессивная направленность против третьих стран.

Натовцы постоянно твердят, что НАТО — это оборонительный союз. Вот только движется он со своими наступательными вооружениями и войсками к границам России. А AUKUS — к границам Китая. В этих обстоятельствах даже просто плотный заслон такому продвижению — важнейший элемент стабилизации международных отношений.

США и их союзники — это, как подчеркнули в своём заявлении Владимир Путин и Си Цзыньпин, «меньшинство на мировой арене», и это меньшинство не имеет права навязывать другим свои «правила» вместо общепринятых норм международного права. Именно так НАТО сегодня навязывает миру своё расширение, против которого все последние годы выступает России, а теперь выступил ещё и Китай.

От менталитета Холодной войны НАТО не откажется. Этот блок и есть инструмент холодной войны, а прекращать эту войну против России Запад не намерен. Думаю, что и в Китае отдают себе отчёт в том, что причина этой войны не «идеологические предубеждения», о которых идёт речь в заявлении китайского представительства, а культурно-историческая несовместимость. И чем больше Запад культурно деградирует, то в большей мере будет возрастать его агрессивность.