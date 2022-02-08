Брюссель, , 13:33 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом предложил последнему провести прямые переговоры с Грузией и Украиной. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Fakt.pl

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«Я считаю, что мы должны провести саммит глав государств НАТО с участием лидеров Украины и Грузии. Это покажет этим странам, что двери альянса для них открыты, а также будут продемонстрирована поддержка Киеву и Тбилиси перед всем миром», — заявил Дуда.

Президент Польши также призвал главу НАТО усилить присутствие альянса и на южноевропейском направлении — на Балканах.

«Нам необходимо усилиться в странах-членах нашего альянса на Балканах — в Хорватии, Болгарии, Словении, а также сближаться с теми, кто пока не присоединился к нам», — добавил политик.