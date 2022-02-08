Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на зимнем сборе встретится с соперниками из Норвегии и Испании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

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9 февраля подопечные Виталия Кафанова проведут два контрольных матча — в 13:00 мск с испанским «Лиенсе» и в 18:00 мск с норвежским «Хаугесунном».

ИА REGNUM отмечает, что жёлто-синие провели три контрольных матча в Испании. Две игры завершились поражением жёлто-синих, третья — нулевой ничьей.