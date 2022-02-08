Москва, 8 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон остановился на ночь в Москве в отеле по собственному желанию, сообщил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это выбор наших гостей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент Франции не переночевал в Кремле.

Он уточнил, что большинство гостей «все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире.

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