Песков объяснил, почему Макрон ночевал в Москве в гостинице
Москва, 8 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон остановился на ночь в Москве в отеле по собственному желанию, сообщил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Это выбор наших гостей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент Франции не переночевал в Кремле.
Он уточнил, что большинство гостей «все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире.
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