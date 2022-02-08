Нижний Новгород, , 13:32 — REGNUM В Нижегородской области при секвенировании в 87% случаев заражения коронавирусом выделается штамм «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Всего подтверждено 268 случаев заражения новым штаммом, однако число носителей «Омикрона» значительно выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.

В управлении подчеркнули, что основная часть инфицированных не выезжала за пределы Нижегородской области. Заболевание у большинства пациентов протекает в форме ОРВИ, все носители изолированы или госпитализированы по медицинским показаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 579 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 233 919 человек на утро 8 февраля. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 583 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 280 900 случаев заражения коронавирусом, из них 5250 — за минувшие сутки.

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