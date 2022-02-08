Москва, , 13:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин позаимствовал фразу в отношении Минских соглашений из русского фольклора. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Накануне российский лидер заявил, что Минские соглашения нужно исполнять, поскольку альтернативы этим договоренностям нет, и процитировал фразу: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

Журналисты поинтересовались у Пескова, не знаком ли Путин с творчеством группы «Красная плесень», поскольку в одной из её песен используется именно эта строчка.

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа — я тоже, честно говоря, не знаком [с её песнями] — позаимствовала это из русского фольклора», — сказал Песков.

Группа «Красная плесень» известная своими песнями и частушками с использованием ненормативной лексики.