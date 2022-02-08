Иерусалим, , 13:37 — REGNUM В Израиле 72% родителей детей в возрасте до трех лет боятся водить их в детских сад из-за страха за их физическое и душевное здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился Академическим колледжем «Ораним» и общественной организацией «121» по заказу Израильского института дошкольного возраста при содействии исследовательского центра Рушник. В нем приняли участие 302 родителей детей в возрасте до трех лет.

Детский сад © ИА REGNUM

На вопрос о том, насколько они опасаются ситуаций в саду, чреватых вредом для физического и душевного здоровья ребенка, 40% респондентов ответили, что опасаются таких ситуаций, и 32% — «очень опасаются». Не вызывает большой тревоги этот вопрос у 21%, ничего подобного не боятся только 5%. Примечательно, что подобные страхи чаще высказывали родители-арабы — в 89% случаев, также ущерба для ребенка опасаются родители из еврейских религиозных семей (в 52% случаев).

По мнению четверти родителей, для повышения качества детсадов нужно усиливать контроль за персоналом, еще четверть считает необходимым повышение квалификации работников, еще четверть полагает, что проблема — в неверном соотношении числа детей и педагогов, остальные родители видят корень неприятностей в низких зарплатах персонала.

Отметим, громкие скандалы, связанные с работой детских садов, довольно частое явление в Израиле. Случаи вопиюще жесткого обращения с детьми в дошкольных учреждениях, в том числе влекущие за собой смерть детей, вызывают в обществе широкий резонанс.