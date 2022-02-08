Енисейский район, Красноярский край, 8 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края водитель погиб в ушедшем под лёд самосвале. Возбуждено уголовное дело.

thephilippena Лед

Как сообщили ИА REGNUM 8 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону, дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, этой зимой общество с ограниченной ответственностью возвело ледовую переправу через реку Енисей между сёлами Верхнепашино и Потапово Енисейского района — на 68 км ниже устья реки Ангара. Сотрудники компании регулярно определяли допустимую грузоподъёмность ледовой переправы.

27 января 2022 года житель Енисейского района на личном грузовом самосвале с сыпучим материалом ехал из Потапово в Верхнепашино. На ледовой переправе, не доехав до берега 330 метров, самосвал провалился и ушёл под лёд вместе с водителем.

Тело мужчины не обнаружено. Установлено, что глубина в месте затопления автомобиля составляет 14−15 м. Поисковые мероприятия отложены до весенне-летнего периода.

Расследование уголовного дела продолжается.

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