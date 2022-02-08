Тула, , 13:29 — REGNUM Коллективное исковое заявление об оспаривании постановления Главного государственного санитарного врача Тульской области от 25.10.2021 №5 «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» было направлено в Тульский областной суд. Об этом сообщила 8 февраля объединённая пресс-служба судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Коллективное заявление объединяет более 120 истцов. Они настаивают, что постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения противоречит закону Российской Федерации и нарушает права на добровольность и безопасность медицинской процедуры, а также на труд без дискриминации.

Предварительное судебное заседание по иску состоялось 8 февраля. Решением Тульского облсуда административное дело будет передано по подсудности на рассмотрение в Центральный районный суд Тулы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники предприятия «Щегловский вал», отстраненные от работы из-за отказа вакцинироваться, направили иск к главному санитарному врачу региона.