Тула, 8 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Коллективное исковое заявление об оспаривании постановления Главного государственного санитарного врача Тульской области от 25.10.2021 №5 «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан» было направлено в Тульский областной суд. Об этом сообщила 8 февраля объединённая пресс-служба судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Коллективное заявление объединяет более 120 истцов. Они настаивают, что постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения противоречит закону Российской Федерации и нарушает права на добровольность и безопасность медицинской процедуры, а также на труд без дискриминации.

Предварительное судебное заседание по иску состоялось 8 февраля. Решением Тульского облсуда административное дело будет передано по подсудности на рассмотрение в Центральный районный суд Тулы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники предприятия «Щегловский вал», отстраненные от работы из-за отказа вакцинироваться, направили иск к главному санитарному врачу региона.