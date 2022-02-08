Москва, , 13:28 — REGNUM Встречный иск к футболисту Павлу Мамаеву подала его бывшая жена Алана Мамаева. Об этом 8 февраля сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

Павел Мамаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Накануне суд принял мой встречный иск. Требуем половину от совместно нажитого», — приводит ТАСС слова Лялина.

Отмечается, что общий размер материальных претензий составляет 269 256 500 рублей. Очередная беседа по иску состоится 3 марта.

В частности, Мамаева просит передать ей машины Bentley Continental GT (16,6 млн руб.) и Land Rover (6,1 млн руб.), а также поровну разделить стоимость автомобилей Mercedes Benz S-Class и Lexus LХ570 (по 7 млн руб.).

В список её требований также входит раздел квартиры на Цветном бульваре в Москве (111,4 млн руб.), двух машиномест (по 14 млн руб.), квартиры в Хамовниках (91 млн руб.), трёх домов на Киевском шоссе (по 18 млн руб.) и нежилого помещения на Никольской улице (185,7 млн руб.).

Отмечается, что часть имущества оформлена на родителей Мамаева.

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