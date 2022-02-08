Москва, 8 февраля 2022, 13:28 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» запустила работу «Антифейковых отрядов» по вопросам вакцинации от COVID-19. Сотни активистов проведут всероссийский мониторинг сообщений средств массовой информации и социальных сетей на предмет наличия ложных новостей о вакцинации. Обнаруженные фейковые новости будут переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки. Об этом сообщил и.о. Председателя Координационного Совета МГЕР Антон Демидов.
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Начинают работу «Антифейковые отряды» МГЕР
«Сейчас в социальных сетях, мессенджерах и телеграм-каналах тиражируются сообщения о вакцинации, которые, мягко говоря, не соответствуют действительности. Фейки о якобы тяжелых последствиях для здоровья и даже летальных случаях из-за прохождения процедуры вводят людей в заблуждение, приумножают антинаучные слухи, а в итоге замедляют темпы вакцинации, которая призвана сформировать наш коллективный иммунитет. Но люди отказываются от прививки, подвергая риску себя и окружающих. Работа «антифейковых отрядов» направлена на то, чтобы сдержать поток фейков о вакцине: так мы быстрее победим пандемию. Призываю каждого прислушиваться только к информации, предоставленной официальными источниками и проверенными СМИ», — сказал Антон Демидов.
К концу 2020 года в мире были выданы разрешения на использования вакцин от коронавируса, среди которых "Гам-КОВИД-Вак" «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «BNT162b2» от фирм Pfizer и BioNTech, mRNA-1273, созданной компанией Moderna, CoronaVac китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. 5 декабря 2020 года массовая вакцинация началась в России, 8 декабря - в Великобритании, затем в США, Евросоюзе, Китае, Израиле и других странах.