Москва, 8 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия Единой России» запустила работу «Антифейковых отрядов» по вопросам вакцинации от COVID-19. Сотни активистов проведут всероссийский мониторинг сообщений средств массовой информации и социальных сетей на предмет наличия ложных новостей о вакцинации. Обнаруженные фейковые новости будут переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки. Об этом сообщил и.о. Председателя Координационного Совета МГЕР Антон Демидов.

Николай Хижняк, ИА REGNUM Вакцинация

«Сейчас в социальных сетях, мессенджерах и телеграм-каналах тиражируются сообщения о вакцинации, которые, мягко говоря, не соответствуют действительности. Фейки о якобы тяжелых последствиях для здоровья и даже летальных случаях из-за прохождения процедуры вводят людей в заблуждение, приумножают антинаучные слухи, а в итоге замедляют темпы вакцинации, которая призвана сформировать наш коллективный иммунитет. Но люди отказываются от прививки, подвергая риску себя и окружающих. Работа «антифейковых отрядов» направлена на то, чтобы сдержать поток фейков о вакцине: так мы быстрее победим пандемию. Призываю каждого прислушиваться только к информации, предоставленной официальными источниками и проверенными СМИ», — сказал Антон Демидов.