Ульяновск, 8 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

По данным ведомства, днём 9 февраля с сохранением ночью и днём 10 февраля местами ожидается сильный снег, также прогнозируется налипание мокрого снега и снежные заносы. Кроме того, на дорогах в Ульяновской области будет гололедица.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении управления МЧС.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, днём 9 февраля в регионе местами ожидаются сильные снегопады и мокрый снег, температура воздуха составит −4…+1 градус. 10 февраля прогнозируется облачная погода со снегопадами и порывами ветра 7 — 12 метров в секунду, температура воздуха составит 0…-5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна. Это второй уровень из четырёх по погодной шкале.