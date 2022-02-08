Салехард, , 13:27 — REGNUM В Салехарде будут судить подростка за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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По данным следствия, осенью 2021 года 17-летний студент из Надыма связался по интернету с лицами, предложившими ему стать курьером по распространению наркотических средств. От куратора юный надымчанин получил задание выехать в город Салехард для закладок наркотиков. Однако обвиняемый не смог совершить преступление до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. При нём обнаружено и изъято два вида наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

По факту в отношении подростка возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Отмечается, что в ходе предварительного следствия юноша активно способствовал расследованию преступления. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Кургане задержана группа школьников, которых подозревают в наркосбыте. Все они помещены под домашний арест.

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