Москва, , 13:36 — REGNUM Кремль не может диктовать политическим партиям, кого избирать руководителем. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 февраля журналистам, комментируя предположение о смещении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Геннадий Зюганов Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперты аналитического «Агентства стратегических коммуникаций» ранее предположили, что из-за радикализации КПРФ администрация президента России может провести перестановки в партии — сместить депутата Госдумы Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ. По словам Пескова, вопрос поставлен неверно и абсурдно.

«Формулировка достаточно абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зюганов заявил, что Россия проигрывает политическую войну, так как власть продолжает «колониальный» курс, взятый в 1990-е годы.

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