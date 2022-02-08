Песков объяснил адресованные Киеву слова Путина про «красавицу»
Москва, 8 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Любое государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Именно это имел в виду президент России Владимир Путин, когда, говоря об официальном Киеве и Минских соглашениях, процитировав выражение «Нравится, не нравится, — терпи, моя красавица». Такое объяснение 8 февраля дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что перевести на французский язык эту фразу «было очень тяжело».
Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 7 февраля после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что уладить кризис в Донбассе можно только путём выполнения Минских соглашений, даже если украинские власти не устраивают эти договоренности.
Глава государства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.