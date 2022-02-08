Москва, 8 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Любое государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Именно это имел в виду президент России Владимир Путин, когда, говоря об официальном Киеве и Минских соглашениях, процитировав выражение «Нравится, не нравится, — терпи, моя красавица». Такое объяснение 8 февраля дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что перевести на французский язык эту фразу «было очень тяжело».

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — отметил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 7 февраля после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что уладить кризис в Донбассе можно только путём выполнения Минских соглашений, даже если украинские власти не устраивают эти договоренности.

Глава государства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

«Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заявил российский лидер.