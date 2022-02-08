Улан-Удэ, , 13:26 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор бывшему директору строительной фирмы «Сити-Строй», занимавшейся строительством дома с привлечением средств дольщиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

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По версии обвинения, в 2014—2015 годы подсудимый перечислил 17,3 млн рублей дольщиков на счета аффилированной компании для завершения строительства по другому объекту и двух граждан за юридические услуги и выполнение работ по договору подряда.

«Полученные денежные средства граждан — участников долевого строительства обвиняемый не направил на завершение строящегося объекта, чем причинил существенный вред правам и законным интересам дольщиков», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам слушаний Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал экс-директора виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

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