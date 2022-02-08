Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Заявлений в отношении новосибирской семьи, где отчим истязал ребёнка, не поступало. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

«Сегодня на интернет-сайте АО ИД «Комсомольская правда» опубликован материал «Отчим «воспитывал» его за воровство»: что говорят соседи о семье 10-летнего мальчика, умершего в Новосибирске». В публикации сообщается, что соседи семьи, периодически слышали шум из квартиры и вызывали полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Каких-либо сообщений и заявлений в отношении данной семьи в органы внутренних дел города Новосибирска не поступало».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске ребёнок умер после истязаний отчима.