Доха, , 13:28 — REGNUM Представители правительства Катара высказались в поддержку территориальной целостности Марокко и за урегулирование «искусственного конфликта» в Западной Сахаре. Об этом 8 февраля сообщает Maroc. ma.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

По данным журналистов, заявление было сделано по итогам совместного заседания высшего комитета Марокко и Катара под председательством премьер-министра и министра внутренних дел Катара шейха Халида бин Халифа Аль Тани и премьер-министра Марокко Азиза Аханнуша Доха.

По итогам встречи участники опубликовали совместное заявление. Согласно тексту заявления, представители Марокко и Катара обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также — ситуацию в Западной Сахаре.

«Любое решение этого вопроса может быть принято только в рамках суверенитета Королевства Марокко и его территориального и национального единства», — цитируют журналисты заявление.