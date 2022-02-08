Нарва, Эстония, 8 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Пострадавший в результате двух пожаров православный храм в Нарва-Йыэсуу (северо-восточная Эстония) планируют начать восстанавливать в ближайшее время. Об этом сообщило гостелевидение страны на русском языке ETV+.

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В понедельник, 7 февраля, в Нарва-Йыэсуу состоялось первое совещание по вопросу восстановления храма. Настоятель храма, советник Департамента охраны памятников старины и представители строительной компании обсудили первый этап восстановления. В феврале начнется заготовка бревен для нового сруба.

«Мы планируем сделать за этот год весь сруб поэтапно, чтобы установить его, чтобы деревья высохли. Чтобы все то, что необходимо для деревянной постройки, было выдержано», — объяснил настоятель храма Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Корнилий Морозов.

Согласно проекту восстановления храма, он будет практически идентичен первоначальной версии церкви, которая была построена в 1868 году в Мерекюла. Стоимость всех работ по восстановлению церкви составит примерно 600 000 евро.

Департамент охраны памятников старины уже выделил 100 000 евро. Также настоятель рассчитывает на поддержку прихожан.