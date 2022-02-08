Бухарест, 8 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии выявили 36 000 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала пандемии в стране. Об этом 8 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, большинство заразившихся граждан не были вакцинированы. Состояние доставленных в медучреждения больных оценивается как тяжелое. Сообщается о смерти в стране 193 человек.

В этой связи румынские власти рассматривают вопрос об ужесточении карантинных мер.

По состоянию на 8 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,42 млн человек. Из них в стране 5 скончались 60 723 пациентов.