Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 579 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 233 919 человек на утро 8 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 583 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 280 900 случаев заражения коронавирусом, из них 5250 — за минувшие сутки. 10 679 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 19 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 15 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области в настоящее время для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией развернуто 6,2 тыс. коек. С 8 февраля будут дополнительно открыты еще 200 инфекционных мест в медорганизациях.

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