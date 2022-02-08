Москва, 8 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. После обнаружения на Красной площади в Москве подозрительной бесхозной сумки с нее было эвакуировано порядка 700 человек. Об этом 8 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

"Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что источник в экстренных службах рассказал, что в данный момент на Красной площади работают кинологи и оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петропавловске-Камчатском из-за поступивших анонимных угроз о возможном террористическом акте эвакуировали все работающие школы.