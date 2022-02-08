Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую прививку от COVID-19 получили чуть более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 февраля.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 на Дону стали 2 млн 16,6 тыс. человек (+ 541 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 965,11 тыс. человек (+ 1032 за сутки).

Напомним, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится вакцинация от COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. Первый компонент препарата «Спутник М» получили 777 подростков.

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