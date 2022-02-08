Москва, 8 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российские войска не будут оставаться на территории Белоруссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло», — сказал Песков.

Он напомнил, что в Белоруссии проходят совместные учения, а по их окончанию войска вернутся на места своей постоянной дислокации.