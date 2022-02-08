Москва, 8 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Путин и Макрон в форте Брегансон

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

«Да, в Кремле были готовы в этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что французский лидер решил провести ночь в Москве перед тем, как отправляться в Киев.

Песков также пояснил, почему французская делегация не стала ночевать в Кремле, а поехала в гостиницу: «Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостинице, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная тоже по понятным причинам».