Кызыл, , 13:16 — REGNUM В Туве ежегодно растёт число нападений бездомных собак на людей. Если в 2020 году было покусано 513 человек, то в 2021 году — уже 563, в том числе 241 ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Бездомные собаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом единого мнения о численности животных нет. В минсельхозе республики называют цифру в 3−3,7 тыс. собак, предприниматели насчитали 1,7 тыс., а в мэрии Кызыла оценивают поголовье в 8 тыс. особей. Только в 2021 году было отловлено и стерилизовано 2907 бродячих псов.

Проблемой стало то, что в регионе не смогли создать целостную систему по решению проблемы бездомных собак. В районах Тувы, как оказалось, нет вообще системы какого-либо учёта животных, не говоря уж о подсчете брошенных и оставшихся без хозяев собак.

Глава республики Владислав Ховалыг отметил, что главным способом приостановить дальнейшее размножение собак является их стерилизация. На эти цели республике в короткие сроки потребуется около 50 млн рублей. Растягивание этого процесса по времени не позволит решить проблему.

«Доказательством тому оборот собак в приюте «Хатико» — здесь постоянно занято не менее 250 вольеров. Это притом, что общество стерилизует и выпускает или пристраивает в семьи не менее 1 тысячи собак в год. Иными словами, бездомные собаки плодятся быстрее, чем идет их стерилизация», — отметили в правительстве.

По итогам обсуждения в правительстве, руководитель региона дал две недели на разработку мер по решению проблемы. После этого будет утверждён план конкретных действий.

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