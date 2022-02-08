Минск, , 13:15 — REGNUM В Белоруссии признали экстремистским формированием группу граждан, объединенных интернет-ресурсами «Реальная Беларусь», сообщили 8 февраля в МВД республики.

Жительницы города Жукова выкладывала в интернете информации экстремистского характера Экстремизм.рф

«Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов под названием «Реальная Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создателям, руководителям и его участникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда г. Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни.

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