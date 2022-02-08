Ереван, , 13:26 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном присоединении Армении к Союзному государству предназначено исключительно для белорусской внутриполитической повестки. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил 8 февраля.

Никол Пашинян и Александр Лукашенко в Ереване Azatutyun.am

Унанян прокомментировал фрагмент интервью белорусского лидера российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Лукашенко, говоря о вступлении новых стран в союз России и Белоруссии заявил, что «Армении деваться некуда», и об этом знает премьер-министр страны Никол Пашинян. Разве «они кому-то нужны», сказал белорусский лидер.

«Убеждены, что своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой», — сказал пресс-секретарь армянского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд политиков в Узбекистане возмутились словами Лукашенко о возможном вхождении их страны в Союзное государство.

Читайте также: В Узбекистане возмущены заявлением Лукашенко о будущем страны