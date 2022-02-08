Оренбург, 8 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В районе МАПП «Маштаково» Оренбургской области задержан грузовик, перевозивший через границу украинские конфеты. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

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Украинские конфеты пытались ввезти в Россию под видом казахстанских сладостей. В ходе досмотра груза таможенники обнаружили коробки с логотипом казахстанских кондитерских изделий, внутри которых находились запрещенные к ввозу конфеты «Roshen». Большая часть товара находилась в упаковке украинского производителя.

В отношении водителя рассматривается вопрос о возбуждении административного дела за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Россию. Напомним, ввоз в РФ товаров, в том числе кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина, запрещен.