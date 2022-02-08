Тула, 8 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Жительница Тулы, которую не пропустили в бассейн без медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса, направила в суд иск, сообщает 8 февраля объединённая пресс-служба судебной системы Тульской области. Женина потребовала возложить на ООО «Арсенал-Сервис» обязанность заключить договор на оказание услуг, а также взыскать компенсацию морального вреда и штраф.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Иск рассматривал Центральный районный суд Тулы. Как было установлено в суде, в ноябре 2021 года истице было отказано в посещении бассейна сотрудниками ООО «Арсенал-Сервис» в связи с отсутствием у нее медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса.

«Суд пришел к выводу, что Толкачевой М.В. в ноябре 2021 года было законно отказано в посещении бассейна ООО «Арсенал-Сервис» в связи с отсутствием у нее QR-кода вакцинированного», — уточнили в пресс-службе.

В результате суд отказал женщине в удовлетворении иска. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.